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وزارة العمل: توسيع قاعدة الاشتراكات للناشطين في القطاع الموازي

الشروق أونلاين
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وزارة العمل: توسيع قاعدة الاشتراكات للناشطين في القطاع الموازي

أعلنت وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، الأحد، عن توسيع قاعدة الاشتراكات بما في ذلك الأشخاص الناشطين في القطاع الموازي.

وحسب مقتطف من حصيلة تنفيذ برنامج عمل القطاع نشر عبر صفحة الوزراة الرسمية، فقد تطوير المساعدة الإدارية وتسهيل تحديد الأشخاص الخاضعين للاشتراكات وانتسابهم آليا من المصدر.

وأوضح المصدر ذاته عن إعداد اتفاقيتين، الأولى مع الغرفة الوطنية للفلاحة والثانية مع الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي.

وأضاف أنه تم إعداد تقييم للاتفاقيات المبرمة بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء مع الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي والغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف والمركز الوطني للسجل التجاري، وكذا إعداد مشروع مراجعة الإتفاقية المبرمة مع الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف.

هذا وتم إعداد مشروع لتكييف جهاز الإنتساب الإرادي للعاملين في القطاع الموازي، الذي جاءت به أحكام المادة 60 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015.

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