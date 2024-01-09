وزارة العمل: هذه وضعية منتسبي جهاز الإدماج الاجتماعي

أكدت ترسيمهم بدون تغيير في التصنيف

اعتبرت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أن عملية تحويل عقود العمال المستفيدين من جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي إلى عقود غير محدّدة المدة، يعد بمثابة “ترسيم” مباشر لهم دون شرط أو قيد.

وفي نفس الإطار، لفتت الوزارة الوصية إلى أنه لا توجد إمكانية لإعادة تصنيف المعنيين وفق شهاداتهم، على اعتبار أن الإقرار بإدماجهم ثم المرور إلى تثبيتهم في المنصب، قد تم بعد تعرض هذه الفئة لما يصطلح عليها “بالتسريبات المدرسية”، وذلك عملا بأحكام المادة 02 من المرسوم التنفيذي رقم 09/305.

وفي رده على سؤال كتابي لنائب بالبرلمان مؤرخ في 27 ديسمبر 2023، حول العمال المستفيدين من جهاز الإدماج الاجتماعي، لفت فيصل بن طالب، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بأن السلطات العمومية قد قامت بتسوية وضعية المنتسبين لهذا الجهاز، من خلال تحسين وضعيتهم المهنية برفع أجورهم الشهرية.

وفي هذا الصدد، أكد المسؤول الأول عن وزارة العمل، بأنه وبموجب المرسوم التنفيذي رقم 22-85 المؤرخ في 27 فيفري 2022، فقد تم تحويل عقود جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي من عقود عمل محدّدة، إلى عقود غير محدّدة المدة بالتوقيت الجزئي لمدة 5 خمس ساعات للأعوان المتواجدين في حالة نشاط إلى غاية 31 ديسمبر 2021، وذلك على مستوى القطاعين الإداري والاقتصادي، وفقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما التي تحكم علاقات العمل.

وفيما يخص إمكانية إعادة تصنيفهم وفق شهادتهم، أكد وزير العمل على أن هذا الإجراء غير قابل للتجسيد على أرض الواقع، لعدة اعتبارات، أبرزها أن هذا الجهاز يخص لاسيما الذين يتعرضون للتسريبات المدرسية، وقد تم التكفل بتسوية وضعيتهم المهنية، بعدما كانوا في حالة هشاشة اجتماعية وبدون دخل، وهذا عملا بأحكام المادة 02 من المرسوم التنفيذي رقم 305.09 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 2009 والمتعلق بجهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي المعدّل والمتمم.

وفيما يتعلق بقضية تمكين هذه الفئة من الحصول على مخلفات مالية، نبّه وزير العمل، فيصل بن طالب، إلى أن التنظيم المتعلق بهذا الجهاز لم يتطرق إطلاقا إلى الأثر المالي الرجعي، وذلك بناء على التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 10 مارس 2022، والتي حدّدت بدقة كيفيات تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 8522 المشار إليه أعلاه.

وبشأن “التثبيت في المنصب”، شدّد الوزير على أن عملية تحويل عقود جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي، إلى عقود غير محدّدة المدة، يعد بمثابة ترسيم لجميع المستفيدين المنتمين لهذا الجهاز، فيما أشار إلى أن الالتحاق بالوظائف العمومية على مستوى قطاع الهيئات والإدارات العمومية، يتم إما بصيغة التوظيف المباشر أو بصيغة التعاقد.