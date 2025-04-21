وزارة العمل والضمان الاجتماعي: القطاع طور أكثر من 127 خدمة إلكترونية

أفاد رئيس الديوان في وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مقداد ثابت، أن القطاع طور أكثر من 127 خدمة إلكترونية مدمجة عبر بوابة “خدماتي”.

ووفقا لما أفادت به الوزارة، مقداد ثابت وخلال إشرافه اليوم الإثنين، 21 أفريل، بمقر المديرية العامة للصندوق الوطني للتامين عن البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري على فعاليات إطلاق الوكالة الافتراضية للصندوق، أكد أن إطلاق الوكالة الافتراضية، يعد نقلة نوعية في تحسين الخدمة العمومية، وتجسيدا عمليا لسعي القطاع نحو إقامة إدارة ذكية، عصرية، وفعالة، تعزز جسور الثقة مع المواطن، وتضعه في صلب اهتماماتها.

ثابت أعلن أن القطاع طور أكثر من 127 خدمة إلكترونية مدمجة عبر بوابة “خدماتي”، إضافة إلى رقمنة بطاقة الشفاء لفائدة الطلبة، وإطلاق الجيل الثاني من البطاقة الذكية للمؤمن لهم اجتماعياً.

مشيرا أن جهود الرقمنة شملت صناديق الضمان الاجتماعي، من خلال رقمنة أكثر من 87 خدمة، وتطوير 34 نظاما ذكيا للمساعدة على اتخاذ القرار، وإنشاء 48 واجهة رقمية لتبادل المعطيات مع مختلف الهيئات، وفقا لدات المصدر.