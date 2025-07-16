وزارة الـداخـليـة تُـحـذّر

حذّرت وزارة الداخلية من التهديدات التي تطال الأرواح والممتلكات والثروات الطبيعية والزراعية، في ظل الارتفاع المسجل في درجات الحرارة وما ينجر عنه من مخاطر متزايدة لنشوب حرائق.

ودعت الوزارة المواطنين إلى التحلي بالوعي واتخاذ أقصى درجات الحيطة والوقاية مع عدم رمي أعقاب السجائر، مشددةً على ضرورة الالتزام بتعليمات الوقاية والتعاون مع الجهات المختصة، من خلال التبليغ الفوري عن أي حالة طارئة عبر الأرقام الخضراء التالية: 1021 و1070.

وأكدت الوزارة أن حماية الغابات والمحاصيل مسؤولية جماعية تتطلب مشاركة فعالة من كل المواطنين، داعية إلى ترسيخ ثقافة الوقاية والمساهمة في ضمان صيف آمن للجميع تحت شعار: “صيفنا لمة وأمان بسلامة غاباتنا ومحاصيلنا الزراعية”.