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الجزائر

وزارة الفلاحة: استعمال الحبوب في تغدية الحيوانات يعد مضاربة

الشروق أونلاين
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وزارة الفلاحة: استعمال الحبوب في تغدية الحيوانات يعد مضاربة
ح.م

نظرا لتسجيل عدة تجاوزات تتعلق باستعمال مادة الحبوب في تغذية الحيوانات، جددت وزارة الفلاحة تذكيرها بأن هذا الفعل يندرج في إطار الإحتكار والمضاربة.

وفي بيان لها، أعلنت الوزارة الوصية تسجيل عدة تجاوزات تتعلق بتحويل مادة الحبوب عن استعمالها الأصلي الموجه للاستهلاك البشري إلى تغذية الحيوانات.

وأنهت إلى علم كافة المنتجين والمحولين والموالين بأن هذه التجاوزات وهذه السلوكيات غير القانونية تندرج في إطار قضايا الإحتكار والمضاربة.

وأكدت أن القانون  رقم 21-2015 المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة  يعاقب عليها كما هو الحال بالنسبة للمواد الإستراتيجية الأخرى.

وعليه فإن كل مخالفة للأحكام القانونية المذكورة أعلاه والمتعلقة بتحويل أو المضاربة بمادة الحبوب عن إستعمالها الأصلي الموجه خصيصا للإستهلاك البشري، تعرض صاحبها للعقوبات المنصوص عليها قانونا. يوضح البيان.

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