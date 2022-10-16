وزارة الفلاحة: البطاطا بسعر 60 دينار كحدّ أقصى بداية من الأسبوع المقبل

تشرع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بداية من الأحد المقبل 23 أكتوبر، في إخراج نحو 100.000 قنطار من البطاطا الموجهة للإستهلاك كمرحلة أولى. ليتمّ تسويقها بسعر لا يفوق 60 دينارا للكيلوغرام كحد أقصى.

وجاء في بيان للوزارة، أن العملية تجرى بالتنسيق مع وزارة التجارة وترقية الصادرات، وهي تتضمن تسويق منتوج البطاطا على مستوى نقاط البيع الموزعة عبر الوطن، والتابعة للدواوين والمؤسسات الإقتصادية العمومية تحت الوصاية. بالإضافة إلى نقاط البيع الموضوعة من طرف الجماعات المحلية.

وتهدف هذه العملية التي تستمرّ إلى غاية نهاية السنة، إلى ضمان وفرة البطاطا في الأسواق الوطنية، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، من خلال توفير هذه المادة بأسعار في متناول المستهلك، تضيف الوزارة.