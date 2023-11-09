وزارة الفلاحة: الترخيص باستيراد اللحوم البيضاء مؤقتا

أعلنت وزراة الفلاحة والتنمية الريفية يوم الخميس، عن منح رخص لاستيراد اللحوم البيضاء مؤقتا، بهدف خفض الأسعار والتحكم في السوق.

وأوضحت وزارة الفلاحة أن هذا القرار المؤقت “الترخيص باستيراد اللحوم البيضاء مؤقتا”، يهدف لخفض الأسعار والتحكم في السوق الوطنية.

من جهته، كشفت الوزارة ذاتها عن “وصول 16 ألف طن من البقوليات الجافة إلى ميناء الجزائر”، 10آلاف طن من الحمص و6 آلاف طن من العدس.

وأشارت وزارة الفلاحة إلى أنه “ستصل 5 آلاف طن من البقوليات الجافة حمص وعدس إلى ميناء مستغانم يوم غد الجمعة”.