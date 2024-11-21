وزارة الفلاحة: التمور الجزائرية تصدّر إلى أكثر من 90 دولة

تمكنت التمور الجزائرية بكل أنواعها من اكتساح الأسواق في أكثر من 90 دولة حول العالم، حسب ما أكده يوم الخميس الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري حميد بن ساعد.

بن ساعد قال في تصريح صحفي على هامش إشرافه على افتتاح فعاليات الطبعة الثانية للصالون الدولي للتمور بقصر المعارض إن “التمور الجزائرية تمكنت اليوم من اكتساح أسواق أكثر من 90 بلدا عبر مختلف القارات، لجودتها العالية وأصنافها المتنوعة”.

ولتعزيز صادرات البلاد من هذا المنتوج، أكد الأمين العام جاهزية القطاع لمرافقة الفلاحين المنخرطين في هذه الشعبة، من خلال:

توفير وسائل السقي اللازمة ومجانية النخيل المراد غراستها عن طريق مديريات المصالح الفلاحية،

إضافة إلى مرافقتهم في مجال مكافحة الأمراض التي تهدد مستثمراتهم.

حيث انطلقت الوزارة بالفعل في تجسيد برنامج وطني يهدف إلى توسيع المساحات الزراعية للنخيل، التي تمتد حاليا على أكثر من 174 ألف هكتار. وذلك من خلال غرس مليون نخلة من الأصناف المقاومة للتغيرات المناخية والأمراض.