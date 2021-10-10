وزارة الفلاحة: التوقيع على اتفاقية شراكة تهدف إلى خفض أسعار اللحوم

أشرف وزير الفلاحة عبد الحميد حمداني، الأحد، على مراسم الإمضاء على اتفاقية بين الشركة الجزائرية للحوم الحمراء والفدرالية الوطنية لمربي المواشي، بهدف خفض أسعار هذه المادة وتطوير انتاجها وكذا اتاحة الفرصة لتصديرها.

ويأتي الإمضاء على هذه العقود حسب بيان للوزارة الوصية في إطار تفعيل نظام الثلاثية الذي يجمع بين ثلاثة فاعلين أساسيين: الجزائرية للحوم الحمراء (ALVIAR) التي تسير المذابح الكبرى الواقعة بحاسي بحباح (الجلفة)، عين مليلة (أم البواقي)، بوقطب (البيض)، و الديوان الوطني لتغذية الأنعام ONAB وكذا الفدرالية الوطنية لمربي المواشي.

ويهدف نظام الثلاثية حسب المصدر ذاته إلى عقد شراكة رابح رابح بين الأطراف الثلاثة من أجل، ضمان وفرة الأعلاف للماشية بأسعار مدروسة، مما سيساهم في ضمان مخرج (تسويق) لإنتاج المربين مهما كانت الظروف.

من جهة أخرى، ستمكن هذه الاتفاقية من رفع طاقة الإنتاج والتحويل للمذابح الثلاث، التي أنشأت لغرض تطوير الإنتاج الوطني من اللحوم الحمراء، وكذلك احترام معايير الصحة الحيوانية والنظافة بالإضافة إلى تقليص حلقة الوسطاء وخفض الأسعار في السوق.

كما أن توفر المذابح الكبرى على أنفاق التبريد سيسمح بامتصاص فائض الإنتاج الحيواني وإتاحة فرص للتصدير وفق المعايير الدولية، يؤكد المصدر ذاته.