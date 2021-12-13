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اقتصاد

وزارة الفلاحة: انخفاض محسوس في أسعار الدجاج لهذه الأسباب

س.م
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وزارة الفلاحة: انخفاض محسوس في أسعار الدجاج لهذه الأسباب
أرشيف

أكدت وزارة الفلاحة، مساء الأحد، إن أسعار الدجاج، شهدت انخفاضا محسوسا، مقارنة بالشهر الماضي، حيث بلغت 350 دج للكيلوغرام الواحد.

وحسب بيان وزارة الفلاحة، نشر على موقعها الرسمي، فإنه بعد الإجراءات التي اتخذتها للمساهمة في انخفاض أسعار اللحوم البيضاء، بدأت هذه الأخيرة تتراجع تدريجيا على مستوى السوق الوطنية، حيث يتراوح سعر الكيلوغرام حوالي 350 دينار مقابل 500 دينار سابقا.

وأضاف البيان، أنه بعد الارتفاع الكبير الذي عرفته أسعار الدجاج وللحوم البيضاء وكذا بعض المدخلات البيولوجية خاصة الكتاكيت (الصيصان)، شرعت وزارة الفلاحة بالتشاور مع مختلف الفاعلين والديوان الوطني المهني لتغذية الأنعام في تسقيف أسعار بيع الصيصان بـحدود 80 دينار، وذلك من اجل كسر المضاربة وضبط الشعبة إضافة إلى ضمان تموين منتظم للسوق الوطنية من الكتاكيت الموجهة لإنتاج اللحوم البيضاء.

وحسب ذات المصدر، فقد انخفض سعر الكتكوت حاليا الى حدود 50 دينارا بعدما تجاوز200 دينار، كما ساهمت إعادة انطلاق عمليات وضع الكتاكيت الموجهة لإنتاج اللحوم البيضاء في تراجع الأسعار.

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