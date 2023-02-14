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اقتصاد

وزارة الفلاحة: انطلاق توزيع الشعير على المربين بشروط جديدة

الشروق أونلاين
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وزارة الفلاحة: انطلاق توزيع الشعير على المربين بشروط جديدة

أعلنت وزارة الفلاحة الثلاثاء، الشروع في عملية توزيع الشعير لفائدة كافة المربين، مع شرط جديد يتعلق بوجودهم ضمن قوائم إحصاء الماشية والقطعان.

وحسب بيان للوزارة “على أثر عملية الإحصاء الوطني للماشية، تنهي وزارة الفلاحة و التنمية الريفية بأنه يتم الشروع ابتداءا من تاريخ اليوم 14 فيفري 2023، في عملية توزيع الشعير لفائدة كافة المربين المنخرطين في عملية الاحصاء والمراقبة لقطعانهم”.
وأضاف: إن هذا الشرط الذي تم تحديده من طرف السلطات العمومية يهدف الى المحاربة والقضاء على ظاهرة المضاربة في مادة الاعلاف الموجهة للتغذية الحيوانية.

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