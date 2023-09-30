وزارة الفلاحة تؤكد وفرة الذرة والصويا الموجّهة لتغذية الدواجن

أكدت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية يوم السبت في بيان، وفرة مدخلات التغذية الخاصة بشعبة تربية الدواجن على مستوى الديوان الوطني لتغذية الأنعام “أوناب”.

وأكد بيان الوزارة إمكانية تموين كافة التعاونيات وهياكل التربية بهذه المدخلات (الذرة والصويا)، لدى الديوان الوطني لتغذية الأنعام.

ويأتي هذا الإجراء في إطار تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي المتعلق بكيفيات الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، لكل عمليات بيع الشعير والذرة والمنتجات الموجهة لتغذية المواشي والدواجن.

ويرخص هذا المرسوم لكل متعامل عمومي أو خاص ببيع مدخلات تربية الدواجن، لفائدة التعاونيات الفلاحية المستفيدة من الإعفاء من رسم القيمة المضافة، يضيف بيان الوزارة.