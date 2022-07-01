وزارة الفلاحة تجند بياطرة لمراقبة بيع الأضاحي ونحرها

جندت وزارة الفلاحة، الأطباء البياطرة الموظفين والمتطوعين الخواص لمرافقة المربين واصحاب الماشية على مستوى نقاط البيع والمواطنين خلال العملية النحر.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنه تم وضع نظام خاص بالتأطير الصحي والبيطري على مستوى نقاط البيع المرخص لها والمذابح المعتمدة.

وأشار البيان إلى أن جميع مؤسسات الذبح المعتمدة عبر مختلف الولايات ستكون مفتوحة خلال أيام عيد الأضحى من أجل القيام بعملية ذبح الأضاحي في ظروف صحية جيدة.

كما أوضح البيان أنه سيتم تسخير فرق متنقلة مكونة من أطباء وتقنيين بيطريين للقيام بمهمة المراقبة الصحية والرد على استفسارات المواطنين.