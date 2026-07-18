وزارة الفلاحة: تجنيد أكثر من 8900 عون وعامل لمكافحة حرائق الغابات

أكدت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية أن منتسبي قطاع الغابات يواصلون، إلى جانب أعوان الحماية المدنية وبدعم من أفراد الجيش الوطني الشعبي، جهودهم لإخماد حرائق الغابات التي مست 17 ولاية عبر الوطن، رغم الظروف المناخية الصعبة التي تتسم بارتفاع شديد في درجات الحرارة وهبوب رياح قوية ساهمت في سرعة انتشار النيران واتساع رقعتها.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن 5683 إطارًا وعونًا من قطاع الغابات يوجدون في الصفوف الأمامية لعمليات التدخل، مدعومين بـ 3245 عاملًا متعاقدًا (عمال موسميون) جرى تجنيدهم لتعزيز فرق الإطفاء، وذلك في إطار حماية الثروة الغابية الوطنية والأراضي الفلاحية والممتلكات.

وأضاف البيان أن مهام أعوان الغابات لا تقتصر على التدخل الأولي لإخماد الحرائق، بل تمتد منذ تلقي الإنذار إلى غاية استكمال عمليات تبريد البؤر المشتعلة، وهي مرحلة ميدانية دقيقة تتطلب بقاء الفرق في الميدان لساعات طويلة، وقد تمتد إلى أيام عند الضرورة.

وأكدت الوزارة أن عمليات التبريد والمراقبة المتواصلة تهدف إلى ضمان الإخماد التام للحرائق ومنع تجدد اشتعالها، بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات والحفاظ على الغطاء الغابي.