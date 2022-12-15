وزارة الفلاحة تحذر: استعمال الحبوب في تغذية الحيوانات يعد مضاربة

أكدت وزارة الفلاحة أن استعمال مادة الحبوب بما فيها القمح الصلب واللين لتغذية الحيوانات يندرج في إطار قضايا الإحتكار والمضاربة غير المشروعة شأنه شأن المواد الإستراتيجية.

وأوضح بيان للوزارة أن عذا القرار يأتي بعد تسجيل عدة تجاوزات تتعلق بتحويل مادة الحبوب عن استعمالها الأصلي الموجه للاستهلاك البشري إلى تغذية الحيوانات.

وأنهت الوزارة إلى علم كافة المنتجين والمحولين والموالين بأن هذه التجاوزات وهذه السلوكيات غير القانونية تندرج في إطار قضايا الإحتكار والمضاربة ويعاقب عليها القانون رقم 21-15 المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة، كما هو الحال بالنسبة للمواد الإستراتيجية الأخرى.