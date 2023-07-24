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الجزائر

وزارة الفلاحة تدعو للتبليغ عن أي “خطر مشبوه” على الغابات

الشروق أونلاين
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وزارة الفلاحة تدعو للتبليغ عن أي “خطر مشبوه” على الغابات
أرشيف

دعت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، الإثنين، جميع المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر والتبليغ عن أي “خطر مشبوه” على الغابات

وأشارت الوزارة في بيان “عاجل” لها عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، إلى المساهمة في عملية التوعية والتحسيس من خطر حرائق الغابات.

كما طالبت وزارة الفلاحة عدم إشعال النيران تحت أي ظرف كان (جلسات الشواء، رمي بقايا السجائر.. وغيرها)،  وتفادي دخول الغابات نظرا للظروف المناخية “غير العادية”.

ودعت الوزارة أيضا إلى تسهيل عملية حركة المرور أمام المتدخلين لإطفاء النار (أعوان الغابات، الحماية المدنية، مصالح الأمن).

وفي الأخير، طلبت وزارة الفلاحة “جميع المواطنين لأخذ الحيطة والحذر والتبليغ عن أي خطر مشبوه. عبر الاتصال بالرقم الأخضر لإدارة الغابات 70-10 أو الرقم الأخضر للحماية المدنية 21-10”.

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