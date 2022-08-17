وزارة الفلاحة تدعو منتجي الحبوب لتسليم محاصيلهم قبل هذا التاريخ

ذكّرت وزارة الفلاحة منتجي الحبوب بإلزامية تسليم محاصيلهم بالكامل إلى تعاونيات الحبوب والبقول الجافة، مشيرة إلى أن العملية مددت إلى تاريخ 30 سبتمبر القادم.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، الأربعاء، أنه على منتجي الحبوب تقديم وثقة هوية المزارع، بالإضافة لشهادة معدة من طرفه تحدد موقع المستثمرة ومساحتها، حيث يتم بعدها جرد المحصول رسميا وتخزينه.

وتابع بيان الوزارة أنه بالموازاة لذلك يبقى العمل بالإجراءات المعتادة سارية المفعول.

وأشارت الوزارة إلى وجوب التصريح بجميع المخزونات التي يحتفظ بها المنتجون “البذور الزراعية والمنتوج المخصص للاستهلاك الذاتي”، من كميات ومكان التخزين لدى مديرية المصالح الفلاحية.