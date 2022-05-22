وزارة الفلاحة: ترخيص مسبق لتقليم الأشجار

تم إخضاع عمليات تقليم الأشجار بالمناطق الحضرية والشبه حضرية لترخيص مسبق صادر عن محافظة الغابات، حسبما افاد به، بيان لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية.

وأوضحت الوزارة، السبت أنه “نظرا لتسجيل عمليات تتويج وتقليم الأشجار، الممارسة في المناطق الحضرية والشبه حضرية وعلى حواف الطرقات، في الفترة غير الملائمة للدورة البيولوجية للأشجار، مما يؤدي إلى إتلافها، تم إسداء تعليمات صارمة لجميع محافظي الغابات ومدراء المصالح الفلاحية لمنع ووضع حد لهذه الممارسات غير القانونية التي تضر بالثروة النباتية”.

ولهذا، يضيف نفس المصدر، “يجب أن تخضع كل عملية تتويج الأشجار لترخيص مسبق صادر عن محافظة الغابات مع الامتثال للمنهج التقني الخاص بعملية التتويج من اجل ضمان احترامه من طرف المصالح المختصة، مع مراعاة فترة الراحة البيولوجية للأشجار”.