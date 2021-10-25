وزارة الفلاحة تستعين ببلماضي ومحزر في حملتها الوطنية للتشجير

استعانت وزارة الفلاحة بالناخب الوطني جمال بلماضي واللاعب رياض محرز لتدعيم حملتها الوطنية لتشجير الغابات المتضررة من الحرائق، والتي انطلقت من خنشلة لتشمل كل التراب الجزائري لاحقا.

وأوضحت وزارة الفلاحة في منشور لها على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك، أنه في إطار الإحتفال باليوم الوطني للشجرة المصادف لـ 25 أكتوبر انطلقت من خنشلة الحملة الوطنية تحت شعار: “من أجل عمل مشترك لتشجير الفضاءات المتضررة”.

واختارت وزارة الفلاحة، في حملتها الإعلانية صورة جمعت للناخب الوطني جمال بلماضي واللاعب رياض محز وهما يقومان بغرس شجرة لتحفيز الشباب على المشاركة في العملية وأرفقت الصورة بتعليق ” الخضر من أجل اخضرار الجزائر”.

و من جهتها كشفت مديرة حماية الحيوانات والنباتات، في المديرية العامة للغابات، إلهام كابويا، أنه تم تحديد المناطق التي ستنطلق منها عملية التشجير بعناية”.

وأشارت المتحدثة، التي حلت ضيفة، الاثنين، على برنامج ضيف التحرير للقناة الإذاعية الثالثة أن “19 مليون نبتة تمت الموافقة عليها لغرسها ضمن حملة التشجير الوطنية التي تبدأ في أكتوبر وستنتهي في مارس”.

وأضافت المتحدثة أن غرس النباتات لا يكفي لوحده بل ستتم متابعة عملية التشجير عبر مختلف مراحلها عبر إشراك المجتمع المدني في رعاية ومتابعة حملة التشجير، موضحة أن مديرية الغابات لا تستطيع أن تفعل كل شيء بمفردها”.

وقالت المتحدثة “قمنا بإشراك اللجان القروية والجمعيات البيئية والسكان، حيث سيتم تدريبهم على معرفة أفضل بالخطر وعلى إجراءات الإسعافات الأولية لتفادي وقوع الحرائق وما ينتج عنها”.