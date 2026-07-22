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الجزائر
مسّ الغابات والمحاصيل الزراعية عبر 34 ولاية

وزارة الفلاحة: تسجيل 1550 حريقا خلال 12 يوما فقط

الشروق أونلاين
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وزارة الفلاحة: تسجيل 1550 حريقا خلال 12 يوما فقط
ح.م
جانب من جهود مصالح الغابات لإخماد الحرائق

خلال 12 يومًا فقط، سجّلت الجزائر 1550 حريقًا، مسّ الغابات والمحاصيل الزراعية عبر 34 ولاية، من بينها 383 حريقًا طال الفضاءات الغابية، وفق ما رصدته وزارة الفلاحة والتنمية الريفية.

وقالت الوزارة في بيان، إن الحرائق المسجّلة تأتي “في خضم موجة الحر الشديدة التي لا تزال تشهدها بلادنا، وما ينجم عنها من ظروف مناخية بالغة الصعوبة، تتمثل في:

  • الارتفاع الحاد لدرجات الحرارة،
  • وهبوب رياح قوية تساهم في تسارع انتشار ألسنة اللهب،
  • إلى جانب العامل البشري”.

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“وهو ما يشكل اختبارًا حقيقيًا لصمود وتفاني قطاع الغابات، الذي لا يزال يقف في الصفوف الأمامية، دفاعًا عن الثروة الغابية الوطنية”، يضيف بيان الوزارة.

قبل أن يبرز ضرورة “التعبئة القصوى والمتواصلة لفرق التدخل، في ظل استمرار الظروف المناخية الصعبة. جنبًا إلى جنب مع مصالح الحماية المدنية، وأفراد الجيش الوطني الشعبي”.

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