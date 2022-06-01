وزارة الفلاحة: تسييج المستثمرات الفلاحية باستعمال الجدران “ممنوع”

ذكّرت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية مساء الثلاثاء في بيان، بمنع تسييج المستثمرات الفلاحية بطرق غير مطابقة، على غرار استعمال الستائر البلاستيكية أو الجدران بجميع أنواعها.

وجاء في بيان الوزارة:”في إطار تعزيز إجراءات المراقبة والمعاينة للمستثمرات الفلاحية، فإنّ وزارة الفلاحة والتنمية الريفية تعلم كافة المستثمرين الفلاحيين، بأنه يُمنع منعا باتا تسييج مستثمراتهم عن طريق وضع حواجز معتمة (ستار بلاستيكي، جدران بكل أنواعها)”.

ويهدف هذا الإجراء، حسب بيان الوزارة، لحماية المستثمرات الفلاحية “من كل أشكال المخاطر والتهديدات، خاصةً فيما يتعلق بحرائق المحاصيل الزراعية”.

كما يرمي منع التسييج باستعمال الجدران المعتّمة، إلى “تمكين أعوان المراقبة التقنية من معاينة المحاصيل الزراعية بصفة دورية، والتدخّل السريع عند نشوب الحرائق”.

وزارة الفلاحة: ترخيص مسبق لتقليم الأشجار

وفي 22 ماي 2022، تم إخضاع عمليات تقليم الأشجار بالمناطق الحضرية والشبه حضرية لترخيص مسبق صادر عن محافظة الغابات، حسبما افاد به، بيان لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية.

وأوضحت الوزارة أنه “نظرا لتسجيل عمليات تتويج وتقليم الأشجار، الممارسة في المناطق الحضرية والشبه حضرية وعلى حواف الطرقات، في الفترة غير الملائمة للدورة البيولوجية للأشجار، مما يؤدي إلى إتلافها، تم إسداء تعليمات صارمة لجميع محافظي الغابات ومدراء المصالح الفلاحية لمنع ووضع حد لهذه الممارسات غير القانونية التي تضر بالثروة النباتية”.

ولهذا، يضيف نفس المصدر: “يجب أن تخضع كل عملية تتويج الأشجار لترخيص مسبق صادر عن محافظة الغابات مع الامتثال للمنهج التقني الخاص بعملية التتويج من اجل ضمان احترامه من طرف المصالح المختصة، مع مراعاة فترة الراحة البيولوجية للأشجار”.