-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

وزارة الفلاحة تطلق برنامجا جديدا

عادل.ف
  • 699
  • 0
وزارة الفلاحة تطلق برنامجا جديدا

أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، إطلاقها عملية إحصاء نموذجية جديدة لسنة 2024 تشمل ستة ولايات شمالية وجنوبية.

وحسب البيان الصادرعن ذات الوزارة، فان عملية الاحصاء ستكون ابتداء من اليوم 18 فيفري وإلى غاية 03 مارس المقبل ليشمل كل من بلدية عين زقمير ولاية أدرار، وعين ناقة ولاية بسكرة وعين الابل ولاية بسكرة وواد تاغيت ولاية معسكر ودريعان ولاية الطارف وحمر العين ولاية تيبازة.

وتهدف هذه العملية وفق ما جاء في ذات المصدر “إلى تقييم المخطط العملياتي الذي تم اعداده من طرف اللجنة التقنية ميدانيا، قصد التحقق من نجاعة هذا المخطط والوسائل البشرية والتنفيذية المسخرة لذلك، قبل تعميمه خلال الاحصاء العام للفلاحة الذي سميس كل مناطق الوطن”.

مقالات ذات صلة
ترتيب “الخضر”

ترتيب “الخضر”

دعوة إلى وضع حد لإفلات الكيان الصهيوني من المساءلة والعقاب

دعوة إلى وضع حد لإفلات الكيان الصهيوني من المساءلة والعقاب

الشروع في تجميد أطعمة ومنتجات غذائية لرمضان

الشروع في تجميد أطعمة ومنتجات غذائية لرمضان

قضية احتياطي مسابقة توظيف الأساتذة الجامعيين تحت قبة البرلمان

قضية احتياطي مسابقة توظيف الأساتذة الجامعيين تحت قبة البرلمان

إقبال كبير للجزائريين على “عمرة شعبان”

إقبال كبير للجزائريين على “عمرة شعبان”

اليمين المتطرف ينصب فخا لوزير خارجية فرنسا لضرب العلاقات مع الجزائر

اليمين المتطرف ينصب فخا لوزير خارجية فرنسا لضرب العلاقات مع الجزائر

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد