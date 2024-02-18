وزارة الفلاحة تطلق برنامجا جديدا

أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، إطلاقها عملية إحصاء نموذجية جديدة لسنة 2024 تشمل ستة ولايات شمالية وجنوبية.

وحسب البيان الصادرعن ذات الوزارة، فان عملية الاحصاء ستكون ابتداء من اليوم 18 فيفري وإلى غاية 03 مارس المقبل ليشمل كل من بلدية عين زقمير ولاية أدرار، وعين ناقة ولاية بسكرة وعين الابل ولاية بسكرة وواد تاغيت ولاية معسكر ودريعان ولاية الطارف وحمر العين ولاية تيبازة.

وتهدف هذه العملية وفق ما جاء في ذات المصدر “إلى تقييم المخطط العملياتي الذي تم اعداده من طرف اللجنة التقنية ميدانيا، قصد التحقق من نجاعة هذا المخطط والوسائل البشرية والتنفيذية المسخرة لذلك، قبل تعميمه خلال الاحصاء العام للفلاحة الذي سميس كل مناطق الوطن”.