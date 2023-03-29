-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد

وزارة الفلاحة تطلق موقعا لتحديد نقاط البيع المباشرة للمستهلكين

الشروق أونلاين
  • 89
  • 0
وزارة الفلاحة تطلق موقعا لتحديد نقاط البيع المباشرة للمستهلكين

كشفت وزارة الفلاحة، أنه يمكن للمستهلك تحديد نقاط البيع المباشرة للمواد الفلاحية على مستوى المؤسسات والدواوين التابعة للقطاع القريبة منه عبر الدخول إلى موقع “سوق”.

وأفادت الوزارة في بيان لها أنه يمكن التعرف على المواقع الجغرافية لهذه النقاط عن طريق الموقع الالكتروني “سوق” التابع للوزارة على الرابط https://souk.madr.gov.dz.

وتهدف هذه المبادرة إلى توفير المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع بأسعار في متناول المستهلكين، حيث يمكنهم اقتناء اللحوم الحمراء، اللحوم البيضاء، الحليب ومشتقاته وكذا الحبوب والبقول الجافة.

وأكد البيان أن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية “قامت بتجنيد كافة مصالحها المختصة، لاسيما المصالح البيطرية المكلفة بمراقبة الجودة والنوعية للسهر على توفير منتوج ذو جودة عالية وبأسعار تنافسية لصالح المواطن، وذلك لضبط السوق وتمكين المستهلكين من اقتنائها بأسعار منخفضة”.

مقالات ذات صلة
وزير التجارة يعلن عن تحرير السلع المحجوزة في الموانئ

وزير التجارة يعلن عن تحرير السلع المحجوزة في الموانئ

الجمارك: “هكذا تتم مطابقة أسعار سيارات أقل من 3 سنوات المستوردة”

الجمارك: “هكذا تتم مطابقة أسعار سيارات أقل من 3 سنوات المستوردة”

الجمارك تحجز كميات معتبرة من المنتجات الرمضانية الموجهة للتصدير

الجمارك تحجز كميات معتبرة من المنتجات الرمضانية الموجهة للتصدير

ملف “بريكس”.. 4 أشهر مهمّة أمام انضمام الجزائر

ملف “بريكس”.. 4 أشهر مهمّة أمام انضمام الجزائر

تراجع أسعار السيارات المستعملة وصل نقطة “اللارجوع”

تراجع أسعار السيارات المستعملة وصل نقطة “اللارجوع”

المديرة العامة لمجمّع “أونجي” الفرنسي في الجزائر

المديرة العامة لمجمّع “أونجي” الفرنسي في الجزائر

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد