وزارة الفلاحة تطلق موقعا لتحديد نقاط البيع المباشرة للمستهلكين

كشفت وزارة الفلاحة، أنه يمكن للمستهلك تحديد نقاط البيع المباشرة للمواد الفلاحية على مستوى المؤسسات والدواوين التابعة للقطاع القريبة منه عبر الدخول إلى موقع “سوق”.

وأفادت الوزارة في بيان لها أنه يمكن التعرف على المواقع الجغرافية لهذه النقاط عن طريق الموقع الالكتروني “سوق” التابع للوزارة على الرابط https://souk.madr.gov.dz.

وتهدف هذه المبادرة إلى توفير المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع بأسعار في متناول المستهلكين، حيث يمكنهم اقتناء اللحوم الحمراء، اللحوم البيضاء، الحليب ومشتقاته وكذا الحبوب والبقول الجافة.

وأكد البيان أن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية “قامت بتجنيد كافة مصالحها المختصة، لاسيما المصالح البيطرية المكلفة بمراقبة الجودة والنوعية للسهر على توفير منتوج ذو جودة عالية وبأسعار تنافسية لصالح المواطن، وذلك لضبط السوق وتمكين المستهلكين من اقتنائها بأسعار منخفضة”.