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الجزائر
بعد ظهور بؤر لانتشار مرض فيروسي غير معدٍ للإنسان

وزارة الفلاحة تطمئن مربّي الأبقار

الشروق أونلاين
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وزارة الفلاحة تطمئن مربّي الأبقار
أرشيف
تربية الأبقار

طمأنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية مربّي الأبقار، بعد ظهور بؤر لانتشار مرض الجلد العقدي المعدي لدى الأبقار ببعض ولايات الوطن.

وجاء في بيان للوزارة يوم السبت، بأن الوضع “تحت السيطرة، ولا يبعث على القلق”. مؤكدة تسخير كل وسائل الوقاية اللازمة لتفادي انتشار المرض.

وقامت الوزارة، حسب ما أوضحته في البيان، باتخاذ جملة من الإجراءات والتدابير الصحية اللازمة لاحتواء هذا المرض والحدّ من انتشاره.

حيث شرعت في إجراءات اقتناء اللقاح المضاد للمرض لدى معهد باستور الجزائر، بهدف تعزيز نظام الوقاية والمكافحة.

ونظرا لأن هذا المرض ينتقل عن طريق الحشرات، أوصت الوزارة في بيانها بالقيام بعملية تطهير واسعة للقضاء على الحشرات الناقلة بصفة منتظمة.

كما أوصت بالتطبيق الصارم لإجراءات:

  • منع حركة الحيوانات من الأماكن المصابة،
  • وعزل الحيوانات المريضة،
  • وتطهير المباني ومختلف الأدوات التي تستعمل في هذه الأماكن،
  • إضافة إلى إبلاغ الطبيب البيطري القريب من المستثمرات الفلاحية المتضررة.

ومرض الجلد العقدي المعدي لدى الأبقار، هو مرض فيروسي يصيب الماشية فقط، ولا ينتقل إلى الإنسان. وتتمثل أعراضه في الحمى، و ظهور عقد ذات أحجام مختلفة على جلد الحيوان.

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