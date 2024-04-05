-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

وزارة الفلاحة تعلن عن قرار استباقي تحسبا لموسم الصيف

الشروق أونلاين
  • 102
  • 0
وزارة الفلاحة تعلن عن قرار استباقي تحسبا لموسم الصيف

 كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، عن برنامج خاص بالمدن الساحلية تحسبا لموسم الصيف، الذي يشهد إقبالا كبيرا من طرف المواطنين على هذه المدن.

وفي معرض إجابته على سؤال شفهي في المجلس الشعبي الوطني، أمس الخميس، قال الوزير شرفة بأن قطاعه الوزاري، قرر تزويد المطاحن الموجودة في المدن الساحلية بكميات إضافية من مادة القمح اللين.

وتسعى وزارة الفلاحة عبر هذا الإجراء الإستباقي، لمواجهة الندرة في هذه المادة الأساسية في صناعة الخبز، وذلك نظرا لإرتفاع عدد المواطنين في المدن الساحلية بغية قضاء عطلة الصيف فيها.

مقالات ذات صلة
ورقلة: حادث مرور يخلف وفاة 4 أشخاص

ورقلة: حادث مرور يخلف وفاة 4 أشخاص

السكن الريفي.. الشروع في صب المنح المالية بداية من هذا التاريخ

السكن الريفي.. الشروع في صب المنح المالية بداية من هذا التاريخ

أسعار البيض تتراجع ولُحوم الدواجن إلى انخفاض قريب

أسعار البيض تتراجع ولُحوم الدواجن إلى انخفاض قريب

العطلة!

العطلة!

“الدخلة”.. أكبر تجمع لإفطار الصائمين بالأغواط

“الدخلة”.. أكبر تجمع لإفطار الصائمين بالأغواط

شنڨريحة: تجانس المجتمع الجزائري يمثّل جدار الصدّ المتين في مواجهة أي محاولة للمساس بقدسية أرض الجزائر

شنڨريحة: تجانس المجتمع الجزائري يمثّل جدار الصدّ المتين في مواجهة أي محاولة للمساس بقدسية أرض الجزائر

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد