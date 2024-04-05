وزارة الفلاحة تعلن عن قرار استباقي تحسبا لموسم الصيف

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، عن برنامج خاص بالمدن الساحلية تحسبا لموسم الصيف، الذي يشهد إقبالا كبيرا من طرف المواطنين على هذه المدن.

وفي معرض إجابته على سؤال شفهي في المجلس الشعبي الوطني، أمس الخميس، قال الوزير شرفة بأن قطاعه الوزاري، قرر تزويد المطاحن الموجودة في المدن الساحلية بكميات إضافية من مادة القمح اللين.

وتسعى وزارة الفلاحة عبر هذا الإجراء الإستباقي، لمواجهة الندرة في هذه المادة الأساسية في صناعة الخبز، وذلك نظرا لإرتفاع عدد المواطنين في المدن الساحلية بغية قضاء عطلة الصيف فيها.