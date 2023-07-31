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الجزائر

وزارة الفلاحة تفتح أبواب التوظيف أمام 250 شخصا

الشروق أونلاين
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وزارة الفلاحة تفتح أبواب التوظيف أمام 250 شخصا

أعلنت وزارة الفلاحة، عن فتح باب التوظيف أمام 250 شخصا من خريجي الجامعات والمعاهد العليا في 4 تخصصات.

وكشفت الوزارة في بيان لها عن فتح 250 منصب شغل مخصص بالدرجة الأولى لخريجي الجامعات والمعاهد العليا، وذلك في عدة تخصصات:

1- الصحة العمومية البيطرية

2- مهندسين في الفلاحة

3- الإعلام الآلي

4- إدارة الغابات

وأكدت الوزارة أن هذه المناصب ستساهم في تعزيز تأطير مختلف البرامج الموكلة للقطاع لاسيما المتعلقة منها بحماية الصحة العمومية وعصرنة ورقمنة القطاع والنهوض بمختلف الشعب الفلاحية الاستراتيجة وكذا المحافظة على الغطاء الغابي.

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