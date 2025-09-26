وزارة الفلاحة تفتح باب التوظيف لعصرنة القطاع

أعلن وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري ياسين وليد، اليوم الجمعة، 26 سبتمبر، عن فتح باب التوظيف في وزارته، مشيرا أنها “تبحث عن جيل جديد من الشباب الموهوب والمتحمس!”

وكتب الوزير في منشور له على صفحته فيسبوك: “هل تحفزك التحديات الكبرى لعصرنة القطاع الفلاحي في الجزائر؟ هل ترغب في توظيف مهاراتك وأفكارك — سواء في التكنولوجيا، أو علم الزراعة، أو المالية، أو غيرها — للمساهمة في بناء مستقبل الفلاحة؟ نفتح أمامكم فرصًا للانضمام إلى الإدارة المركزية للوزارة أو المصالح المحلية.”

ودعا المهتمين لملء الاستمارة والترشح عبر الفضاء المخصص للتوظيف في موقع الوزارة.