وزارة الفلاحة تقرر إعادة فتح أسواق الماشية تدريجيا

قررت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، بالتنسيق مع الولاة السماح بإعادة فتح أسواق الماشية تدريجيا، مع الحفاظ على نظام المراقبة والوقاية والمكافحة ضد هذا المرض.

وقالت الوزارة في بيان لها، الاثنين، أنه بعد تسجيل نسبة عالية للتلقيح ضد مرض الحمى القلاعية على المستوى الوطني، التي تجاوزت 91% ستتم عملية إعادة فتح الأسواق بناء على تقييم الوضع من طرف الولاة، بالتنسيق مع المفتشيات البيطرية بالولاية.

وأضاف بيان الوزارة أنه رغم ذلك، تظل اليقظة قائمة وسارية، حيث أن جميع الأطراف المعنية بمراقبة ومكافحة هذا المرض مدعوة إلى مواصلة التطبيق الصارم للتدابير المتخذة في هذا المجال، من أجل حماية الثروة الحيوانية الوطنية. ومن بين هذه التدابير

– الحفاظ على نظام مراقبة حركة الحيوانات باشتراط شهادات التنقل الصحية والتلقيح ضد مرض الحمى القلاعية لحركة الحيوانات المعرضة للمرض.

– تعزيز الرقابة البيطرية واقامة نظام أمني متواجد مع الفرق البيطرية المتدخلة خلال ساعات فتح أسواق المواشي.

– اشتراط شهادة التلقيح والشهادة الصحية لتنقل الماشية على المربين والتجار، قبل دخول الحيوانات على مستوى هذه الأسواق.

– منع دخول الحيوانات غير الملقحة إلى أسواق المواشي مع وجوب تلقيحها قبل ردها، وعلى الفرق البيطرية اتخاذ الإجراءات اللازمة لهذا الغرض.

– ضمان تطبيق نظام تطهير صارم داخل هذه الأسواق وفي محيطها.

– يجب تطهير جميع المركبات قبل وبعد الخروج من هذه الأسواق.

– مواصلة أنشطة اللجان الولائية لليقظة ورصد ومكافحة مرض الحمى القلاعية.