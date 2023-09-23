وزارة الفلاحة تقرر الإيقاف الفوري لاستيراد العجول والأبقار الحية من فرنسا

قررت اليوم، السبت 23 سبتمبر، وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، الإيقاف الفوري لإستيراد العجول والأبقار الحية من فرنسا.

قررت اليوم، السبت 23 سبتمبر، وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، الإيقاف الفوري لإستيراد العجول والأبقار الحية من فرنسا.

وهذا القرار، حسب بيان وزارة الفلاحة، أتى بعد استشارة السلطة الوطنية للبيطرة، كإجراء وقائي يأتي بأثر استعجالي وهذا عقب ظهور مرض معدي وهو النزفية الوبائية، والذي يؤثر بشكل رئيسي على العجول والأبقار الحية في فرنسا.

وهو المرض الذي تم الإعلان عنه رسميا من قبل السلطات الصحية في البلد المعني، يقول بيان وزارة الفلاحة.