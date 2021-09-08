وزارة الفلاحة تكشف قائمة المنتوجات الحيوانية ومشتقاتها الممنوعة من الاستيراد

وضعت وزارة الفلاحة للمتعاملين الاقتصاديين في مجال المنتوجات الحيوانية ومشتقاتها قائمة بالمنتوجات التي يمنع استيرادها.

وأدرجت وزارة الفلاحة، في بيان لها صادر عن مديرية المصالح البيطرية قائمة بالمواد التي شملها المنع وجاءت كالتالي:

1- التونة والمواد السمكية المصبرة.

2- باتي الدجاج

3- الياغورت، وكريمة التحلية

4- صفار البيض السائل

5- اللحوم البيضاء الطازجة ونصف الطازجة

6- صوف وجلد الجمل

7- اللحم البقري corned beef

8-الطعم الحي الموجه لصيد الأسماك.