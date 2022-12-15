وزارة الفلاحة: توزيع 97 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية في الجنوب

سيتم توزيع أكثر من 97 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية على المستثمرين في الجنوب، حسب ما أعلن عنه مسؤول بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية يوم الخميس.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن ميلود تريعة، وهو مكلّف بالدراسات والتلخيص في الوزارة، أن توزيع هذه الأراضي يأتي في إطار برنامج يتضمن توزيع 500 ألف هكتار مع نهاية 2025.

وسبق للمصالح الفلاحية أن وزّعت نحو 130 هكتار من الأراضي الفلاحية في الجنوب على 144 مستثمر، في إطار نفس المخطط.

ويخصّص البرنامج ما نسبته 80 بالمئة من الأراضي الممنوحة للمستثمرين، لإنتاج الحبوب، والزراعات الصناعية المتمثلة في محاصيل الصوجا و البنجر السكري.