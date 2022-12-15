-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

وزارة الفلاحة: توزيع 97 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية في الجنوب

الشروق أونلاين
  • 269
  • 0
وزارة الفلاحة: توزيع 97 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية في الجنوب
أرشيف
توزيع أراض فلاحية في الجنوب

سيتم توزيع أكثر من 97 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية على المستثمرين في الجنوب، حسب ما أعلن عنه مسؤول بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية يوم الخميس.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن ميلود تريعة، وهو مكلّف بالدراسات والتلخيص في الوزارة، أن توزيع هذه الأراضي يأتي في إطار برنامج يتضمن توزيع 500 ألف هكتار مع نهاية 2025.

وسبق للمصالح الفلاحية أن وزّعت نحو 130 هكتار من الأراضي الفلاحية في الجنوب على 144 مستثمر، في إطار نفس المخطط.

ويخصّص البرنامج ما نسبته 80 بالمئة من الأراضي الممنوحة للمستثمرين، لإنتاج الحبوب، والزراعات الصناعية المتمثلة في محاصيل الصوجا و البنجر السكري.

مقالات ذات صلة
تسديد المخلفات المالية العالقة للأساتذة المستخلفين

تسديد المخلفات المالية العالقة للأساتذة المستخلفين

الرئيس تبون يطلق أشغال مشروع قصر المعارض الجديد في العاصمة

الرئيس تبون يطلق أشغال مشروع قصر المعارض الجديد في العاصمة

صور متداولة للوحة ترقيم السيارات الجديدة في الجزائر.. هل هي حقيقية؟

صور متداولة للوحة ترقيم السيارات الجديدة في الجزائر.. هل هي حقيقية؟

حذار.. تلاميذ البكالوريا دون المتوسط!

حذار.. تلاميذ البكالوريا دون المتوسط!

شاب يُضحي بحياته لإنقاذ أسرة من حريق بعين تموشنت

شاب يُضحي بحياته لإنقاذ أسرة من حريق بعين تموشنت

قانون “الحكومة والبرلمان” على طاولة النواب للمرة الثانية

قانون “الحكومة والبرلمان” على طاولة النواب للمرة الثانية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد