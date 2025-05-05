وزارة الفلاحة توصي بإجراءات بيطرية لسلامة الأضاحي المستوردة

800 نقطة بيع عبر 58 ولاية مجهزة بجميع الشروط الصحيّة

كشفت ليلى رمضاني، مديرة الصيدلة والأعمال الأفقية البيطرية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية عن تحديد 800 نقطة بيع للأضاحي المستوردة عبر 58 ولاية مجهزة بجميع الشروط التي تضمن سلامة المواشي صحيا وبطريقة منظمة في ظروف ملائمة وبعيدا عن الضغوط والازدحام بما فيها توفير مكاتب البريد المتنقل وامكانية الدفع الالكتروني.

وقالت رمضاني في تصريحات، الإثنين، لبرنامج “ضيف الصباح” للقناة الأولى للإذاعة الجزائرية إن عملية البيع ستعمم لمختلف الولايات بدءا من الأسبوع المقبل وسيتم تدريجيا تزويد نقاط البيع بالأضاحي وفقا لرزنامة الاستيراد وذلك بالموازاة مع بيع الأغنام والمواشي المحلية مثلما درجت عليه وزارة الفلاحة سنويا.

وأضافت قائلة إن “عملية البيع والتوزيع تؤطرها مركزيا لجنة وزارية قطاعية تضم الداخلية والتجارة والصحة والمؤسسات الناشئة ويرأسها وزير الفلاحة والتنمية الريفية وتفرعت عنها لجان محلية على مستوى كل ولايات الوطن يشرف عليها ولاة الجمهورية.”

وتابعت ضيفة الإذاعة “أنصح المواطنين خلال مدة الشهر التي تفصلنا عن العيد التقيد بجملة من الإجراءات تضمن راحة الأضاحي ومنها اقتناء حزام البرسيم والعلف الجاف والتبن وهذه الأغذية متوفرة على مستوى نقاط البيع، وهي ضرورية لاحتوائها على البروتينات والسكريات والسيليلوز اللازمة لضمان غذاء كامل وصحي .”

واستطردت أن “الحاجات اليومية من الغذاء للخروف هي ما بين 1.5 إلى 02 كلغ، كما يتعين خلال هذه الفترة مراقبة فضلات الخروف وتجنب تقديم بقايا الخبز وفضلات المائدة لتفادي مشكل الهضم أو التسمم المعوي وتوفير ما بين 02 إلى 05 لترات يوميا من المياه، والحرص على نظافة مكان الإيواء ونقله بسرعة إلى البيطري في حالة ظهور أعراض المرض.”

في سياق متصل، أعلنت المتحدثة “أن الوزارة ستضمن المداومة الصحية عبر دوريات متحركة للبيطريين خلال أيام العيد مثل ما حدث السنة الماضية، حيث تم تجنيد 2500 بيطري، مشيرة إلى أن جميع الأضاحي المستوردة خضعت لعملية التلقيح.”

وأردفت أن “البياطرة يقومون خلال فترة الأسابيع التي تفصلنا عن عيد الأضحى بمراقبة أسواق البيع وحركة تنقل المواشي من الجنوب والهضاب العليا نحو الشمال وتسليم الموالين شهادة تضمن خضوع هذه الأغنام للمراقبة البيطرية.”

وبخصوص داء الكلب، أعلنت رمضاني “أن وزارة الصحة دأبت على إحياء اليوم العالمي لمكافحة داء الكلب المصادف لـ28 من سبتمبر من كل سنة، وهي تستهدف القضاء عليه في غضون سنة 2030.”