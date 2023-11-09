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اقتصاد

وزارة الفلاحة: دخول باخرة محمّلة بـ16 ألف طن من الحمص والعدس

الشروق أونلاين
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وزارة الفلاحة: دخول باخرة محمّلة بـ16 ألف طن من الحمص والعدس
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استيراد كميات من الحمص والعدس

شرعت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية يوم الخميس، في استيراد 16 ألف طن من البقوليات الجافة (حمص وعدس)، من خلال الديوان الوطني المهني للحبوب.

وجاءت هذه العملية، حسب ما ذكره بيان للوزارة، في إطار سعي الحكومة لضبط السوق الوطنية من هذه المواد.

وقد وصلت إلى ميناء الجزائر باخرة محملة بـ 10 آلاف طن من الحمص و6 آلاف طن من العدس، يضيف البيان.

كما ستصل يوم غد الجمعة، باخرة أخرى إلى ميناء مستغانم محمّلة بـ 5 آلاف طن. على أن تستمرّ العملية حتى نهاية السنة الجارية، من أجل تكوين مخزون أمني من المادتين.

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