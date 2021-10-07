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اقتصاد

وزارة الفلاحة: ضخ كميات كبيرة من البطاطا لضبط الأسعار

الشروق أونلاين
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وزارة الفلاحة: ضخ كميات كبيرة من البطاطا لضبط الأسعار

شرع الديوان الوطني المهني للخضر واللحوم في ضخ كيمات كبيرة من البطاطا عبر مختلف الأسواق الوطنية لضبط الأسعار والحد من ظاهرة المضاربة.

وأوضح بيان لوزارة الفلاحة، الخميس، أنه تطبيقا لتوصيات الرامية للحد من ظاهرتي المضاربة والاحتكار في المواد الفلاحية الواسعة الاستهلاك شرع الديوان المهني للخضر واللحوم في تزويد الاسواق بمادة البطاطا.

وأضاف البيان أن العملية انطلقت الخميس بالتنسيق مع مصالح وزارة التجارة وستشمل أسواق الجملة وستقوم المصالح المعنية بتتبع مسار  المنتوج لتفادي المضاربة قبل وصوله للمستهلك.

ونوه الديوان أن هذه الخطوة تتزامن مع جني البطاطا الموسمية في المناطق المـخرة كالأغواط، تبسة، تيارت، سطيف، سوق أهراس وغيرها.

وتجدر الإشارة  إلى أن إخراج مخزون المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع مثل البطاطس والثوم والبصل وغيرها يخضع لشروط تقنية معينةحسب وزراة الفلاحة .

وأوضحت الوزارة أن عملية إخراج مخزون البطاطا من غرف التبريد يتم خلال الفترة الممتدة من منتصف شهر أكتوبر إلى منتصف نوفمبر (أي ما يسمى بفترة الفراغ) حيث أن عملية جني البطاطس الطازجة تبدأ في التقلص على مستوى المستثمرات.

كما أن دخول البطاطا ما بعد الموسمية للسوق يتم في أواخر نوفمبر ويستمر حتى شهر أفريل.

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