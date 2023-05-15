وزارة الفلاحة: فتح منصة رقمية للمستثمرين في الزراعة بالجنوب

أعلنت وزارة الفلاحة أن المنصة الرقمية لديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية مفتوحة وقيد التشغيل إلى لمدة 21 يوما.

وأفادت الوزارة، الاثنين، في بيان لها، موجه لجميع المستثمرين المهتمين بالاستثمار الفلاحي الاستراتيجي بالولايات الجنوبية عن طريق استصلاح الأراضي، أوضحت فيه بأن المنصة الرقمية لديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية مفتوحة وهي قيد التشغيل إلى غاية تاريخ 04 جوان 2023 لمدة تقدر بواحد وعشرين (21) يوم.

ودعت الوزارة المستثمرين للمشاركة الفعالة من خلال الترشح للمساهمة في تطوير الشعب الاستراتيجية التي تعول عليها الدولة في الحفاظ على أمننا الغذائي.

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