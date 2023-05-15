-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد

وزارة الفلاحة: فتح منصة رقمية للمستثمرين في الزراعة بالجنوب

الشروق أونلاين
  • 326
  • 0
وزارة الفلاحة: فتح منصة رقمية للمستثمرين في الزراعة بالجنوب

أعلنت وزارة الفلاحة أن المنصة الرقمية لديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية مفتوحة وقيد التشغيل إلى لمدة 21 يوما.

وأفادت الوزارة، الاثنين، في بيان لها، موجه لجميع المستثمرين المهتمين بالاستثمار الفلاحي الاستراتيجي بالولايات الجنوبية عن طريق استصلاح الأراضي، أوضحت فيه بأن المنصة الرقمية لديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية مفتوحة وهي قيد التشغيل إلى غاية تاريخ 04 جوان 2023 لمدة تقدر بواحد وعشرين (21) يوم.

ودعت الوزارة المستثمرين للمشاركة الفعالة من خلال الترشح للمساهمة في تطوير الشعب الاستراتيجية التي تعول عليها الدولة في الحفاظ على أمننا الغذائي.

لمعلومات أكثر، يرجى الاطلاع على الرابط التالي: https://odas.madr.gov.dz

مقالات ذات صلة
إطلاق مساع لاستقطاب كفاءات مقيمة بالخارج

إطلاق مساع لاستقطاب كفاءات مقيمة بالخارج

وفد اقتصادي أرجنتيني هام في زيارة عمل إلى الجزائر

وفد اقتصادي أرجنتيني هام في زيارة عمل إلى الجزائر

استراتيجية جديدة للمشاركة في التظاهرات الاقتصادية بالخارج

استراتيجية جديدة للمشاركة في التظاهرات الاقتصادية بالخارج

الجزائر ونيجيريا… إمكانات كبيرة وتطور سريع في العلاقات

الجزائر ونيجيريا… إمكانات كبيرة وتطور سريع في العلاقات

إنزال إفريقي للاستثمار في الجزائر!

إنزال إفريقي للاستثمار في الجزائر!

الجزائر تحتل المرتبة 14 عالميا في تصدير الإسمنت

الجزائر تحتل المرتبة 14 عالميا في تصدير الإسمنت

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد