وزارة الفلاحة: لجنة تحقيق لبحث صعوبات إنتاج السلجم الزيتي في هذه الولايات!

قـام وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، بإرسال لجنة تحقيق تحت سلطة المفتشية العامة للوزارة، وذلك بعد الصعوبات والنقائص المسجلة فيما يخص برنامج إنتاج السلجم الزيتي على مستوى ولايـات شرق البلاد.

وجاء في بيان للوزارة “تم إعطاء تعليمات لهذه اللجنة للتحقيق بجدية في النقائص والأخطاء التي أدت بالعديد من المنتجين الذين انضموا إلى برنامج السلجم الزيتي برسم موسم 2021-2022 إلى مواجهة عدة صعوبات”.

وتابع المصدر “وبعد النتائج التي ستتوصل إليها لجنة التحقيق هذه، سيتم اتخاذ القرارات المناسبة”.