وزارة الفلاحة: هذه الإمكانيات المسخرة لمواجهة حرائق خنشلة

حفاظا على أرواح المواطنين والثروة الغابية

كشفت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، عن تجنيد كل الإمكانيات والوسائل المادية والبشرية من مختلف الولايات المجاورة لإخماد الحرائق التي تشهدها ولاية خنشلة، حفاظا على أرواح المواطنين والثروة الغابية والمستثمرات المحيطة بها.

وجاء في بيان الوزارة “أن أعوان الغابات بمرافقة أعوان الحماية المدنية جندوا منذ اندلاع الحريق بغابة أولاد يعقوب بولاية خنشلة، وذلك تنفيذا لتعليمات وزارة الفلاحة والتنمية الريفية المسداة إلى كافة المصالح المحلية تحت الوصاية من أجل تسخير كل الوسائل المادية والبشرية لإخماد هذا الحريق الذي مس مساحات غابية ومستثمرات للأشجار المثمرة”.

وتابع البيان عمليات إخماد البؤرتين المتبقيتين تتواصل إلى حد الساعة من طرف أعوان الغابات والحماية المدنية وكذا المواطنون الذين هرعوا منذ اللحظات الأولى لمد يد المساعدة.

والجدير بالذكر فان القطاع ككل سنة، ابتداء من أول جوان، يقوم بوضع نظام خاص بمكافحة حرائق الغابات حيث تسخر وسائل معتبرة من طرف مصالح الغابات بالإضافة إلى إمكانيات الحماية المدنية مع مشاركة عدة قطاعات أخرى والمجتمع المدني.

انقذوا غابات خنشلة.. هاشتاغ يتصدر شبكات التواصل بالجزائر

وبالتزامن مع سلسلة الحرائق التي شهدتها ولاية خنشلة، تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي هاشتاغ يدعوا إلى انقاذ الغابات التي احتضنت الثورة التحريرية المجيدة وتزامنت كذلك مع ذكرى عيد الاستقلال.

وعرف وسم “انقذوا غابات خنشلة” تداولا واسعا، حيث عبر المتفاعلين مع الموضوع عن أسفهم لما حدث لجبال الأوراس التي كانت ملجأ رجال الثورة.

صفحة “قسنطينة الرسمية” كما تسمى نشرت عبر الفيسبوك وقالت “عيد الإستقلال اليوم في الأوراس .. حسبنا الله و نعم الوكيل … غابات أول نوفمبر الغابة التي احتضنت الثورة وكانت ملجأ لرجال أحرار ثوار الغابة سقيت بدماء طاهرة زكية دماء أبناء الجزائر لا حول و لا قوة إلا بالله لك الله يا أوراسنا”.

أما على موقع التغريدات القصيرة “تويتر” فانشرت العديد من الصور التي تظهر هول الحادثة التي لم تسلم منها حتى حيوانات المنطقة، داعيين إلى التحرك العاجل لوقف هذه الحرائق.

من جهتها الحماية المدنية وعبر صفحتها الرسمية أكدت أن جهودها متواصلة من أجل اخماد حريق غابة بئر وناس.

الحماية المدنية: 49 شاحنة إطفاء وطائرات هيلكوبتر لإخماد حرائق بخنشلة

أعلنت مصالح الحماية المدنية، عن تواصل جهود وحداتها في إخماد حرائق غابة بئر وناس قرية عين ميمون بلدية طامزة بولاية خنشلة، حيث تم تخصيص 49 شاحنة إطفاء.

وسخرت الحماية المدنية إمكانيات مادية وبشرية هائلة بالإضافة إلى إمكانيات ولاية خنشلة، تم تجنيد 5 أرتال متنقلة لولايات أم البواقي، باتنة، قسنطينة، بسكرة وولاية الوادي، وكذا طائرتي هيلكوبتر من المجموعة الجوية.

كما تم تجنيد إمكانيات مادية وبشرية من الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل و كذا ولايات المسيلة، برج بوعريريج، البويرة، السطيف ليصبح عدد الشاحنات المجندة 49 شاحنة إخماد الحرائق.

بالمقابل لا تزال لحد الساعة الجهود قائمة في إخماد الحريق، وكذا حماية المواطنين وممتلكاتهم، كما تم تنصيب مركز قيادة عملي بعين المكان تحت قيادة مدير تنظيم وتنسيق الإسعافات بالمديرية العامة وكذا تنصيب خلية أزمة لمتابعة تطورات الوضع .