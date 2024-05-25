وزارة المالية تسعى لتجسيد الإصلاحات وترشيد استخدام المال العام

نَـوَّه بانخراط الخزينة العمومية في إصلاح القطاع.. فايد:

أكد وزير المالية، لعزيز فايد، السبت بالعاصمة، أن الخزينة العمومية اعتمدت الرقمنة والابتكار في مجال المعلوماتية كسبيل لتجاوز الكثير من العقبات، خاصة الإجرائية منها وتوفير أحسن الأداءات، لاسيما في قطاع المالية والبنوك والتأمينات والمؤسسات من خلال وضع أنظمة معلوماتية تتماشى وأهداف السياسات العمومية ومتطلبات الاقتصاد الدولي، موازاة مع جهود تحسين مناخ الاستثمار والأعمال التي كرسها قانون الاستثمار الجديد.

وأضاف أن الخزينة العمومية “عملت على الانخراط في مسار العصرنة واستلهام الممارسات الحديثة من أجل تسيير المال العام، وفق ما تقتضيه متطلبات التنمية الاقتصادية والنجاعة”، وأنها انخرطت في المسار الإصلاحي للقطاع المالي، ما جعلها تلعب دورا رياديا في إدارة المال العام بكفاءة وفعالية، تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية في مجال إرساء الحوكمة الرشيدة.

وأوضح فايد، خلال يوم إعلامي بعنوان ”الخزينة العمومية وعصرنة القطاع الاقتصادي والمالي” حضره وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كريم بيبي تريكي، والمحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، أن هذا الانخراط تجسد من خلال “إرساء مبادئ الحوكمة الرشيدة التي وضع أسسها ومعالمها الكبرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عبر مجموعة من الإصلاحات التشريعية والعملية التي تم بعث تجسيدها الفعلي خلال السنوات الأخيرة”.

وأضاف أن وزارة المالية تسعى بخطى ثابتة لتجسيد الإصلاحات المعتمدة وضمان الشفافية وترشيد استخدام المال العام وعقلنته وتعزيز الحوكمة المالية وتحسين جودة الأداء في الخدمات المقدمة للمواطنين والمؤسسات.

من جهته، أوضح المدير العام للخزينة والمحاسبة، حاج محمد سبع، أن هذا اليوم الاعلامي يهدف إلى تقييم اهم محطات الإصلاح التي انتهجتها الخزينة العمومية لعصرنة وظائفها وتسليط الضوء عليها كهيئة مالية للدولة بأبعادها الاستراتيجية ودورها في النهوض بالاقتصاد الوطني. وثمن في هذا الصدد حضور خبراء لمناقشة عدة مواضيع متعلقة بالإصلاحات المعتمدة من طرف الخزينة العمومية والنظرة الاستشرافية لآفاقها المستقبلية، وإصلاح المحاسبة العمومية والقطاع المالي.

وتم خلال اللقاء، الذي حضره محافظ بنك الجزائر ورئيس مجلس المحاسبة وإطارات وزارة المالية، الإعلان عن الاطلاق الرسمي للموقع الالكتروني الجديد للمديرية العامة للخزينة والمحاسبة.