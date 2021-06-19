وزارة المجاهدين: القانون يعاقب كل من يحاول المساس برمز من رموز الدولة

في أول رد فعل رسمي إلى تصريحات بن حمودة

في أول رد فعل لوزارة المجاهدين على تصريحات آيت حمودة، قال مدير التراث الثقافي والتاريخي وذوي الحقوق بوزارة المجاهدين محمد ياحي إن القانون يعاقب كل من يحاول المساس برمز من رموز الدولة مهما كان منصبه أو مكانته.

وأضاف المسؤول بوزارة المجاهدين في تصريحات إعلامية على هامش ندوة بمتحف المجاهد أن قوانين الجمهورية كفلية بالرد على كل من يحاول التطاول على رموز الدولة.

وخلفت تصريحات نور الدين آيت حمودة عاصفة من الردود سواء في الإعلام أو عبر الشبكات الاجتماعية، حيث تهجم حمودة على الأمير عبد القادر واصفا إياه بـ “الحركي الذي باع الجزائر لفرنسا” كما تهجم أيضا على الرئيس الراحل هواري بومدين، مشككا في ماضيه الثوري وهذا ما دفع فريقا من المحامين و”مؤسسة الأمير عبد القادر” إلى رفع دعوى قضائية ضده بتهمة المساس برموز الدولة.