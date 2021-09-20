 وزارة الموارد المائية: تسريع إنجاز مشروع تحويل مياه سد كاف الدير بتيبازة

أمر وزير الموارد المائية، كريم حسني، تسريع وتيرة إنجاز مشروع تحويل مياه سد كاف الدير بتيبازة، وتقليص مدة استلامه على مرحلتين بداية من سنة 2022.

وأوضح بيان للوزارة، الاثنين، أن هذا المشروع الهام يتضمن إنجاز 110 كلم من القنوات، 14محطة ضخ و13 خزان بقدرة 140.000 متر مكعب، بالإضافة إلى محطة لمعالجة المياه بقدرة إنتاج 210.000 متر مكعب يوميا، سيتم استلامها على ثلاث مراحل وستسمح كل واحدة منها بإنتاج وتحويل 70.000 متر مكعب في اليوم من أجل تامين تزويد المواطنين بالماء الشروب.

كما تقرر خلال الاجتماع الذي ضم الأمين العام للوزارة، المدير العام للوكالة الوطنية للسدود و التحويلات، الرئيس المدير العام لشركة “كوسيدار قنوات” و بحضور الإطارات المركزية للوزارة و اطارت كل من شركة المياه و التطهير للجزائر “سيال، الهيئة الوطنية للرقابة التقنية لبناء الري و مدير الموارد المائية لولاية تيبازة.

وسيتم وتيرة تحويل مياه سد كاف الدير بتيبازة، على مرحلتين تبدأ بانجاز محطة ضخ رئيسية، قناة لجر المياه باتجاه الخزان الرئيسي الذي يمون بلديتي بني ميلك و الداموس بتيبازة..

أما المرحلة الثانية تتضمن ربط الخزان الرئيسي لبلدية الداموس بخزان منطقة سيدي موسى ببلدية الناظور مرورا بمحطة ضخ رئيسية ببلدية سيدي غيلاس بطاقة إنتاجية تبلغ 100.000 متر مكعب في اليوم.

وتعهدت شركة “كوسيدار قنوات” المكلفة بانجاز هذا المشروع بمباشرة انطلاق أشغال الهندسة المدنية للخزانات و محطة معالجة مطلع شهر أكتوبر المقبل.

ويتم حاليا تزويد المشروع بمختلف حاجياته خاصة ما تعلق بالقنوات الحديدية حيث تم بخصوص هذا الشأن إبرام صفقة مع المؤسسة العمومية “أنابيب”.