وزارة النقل: اجتماع حول إعادة هيكلة شركة الملاحة البحرية

في إطار متابعة ملف إعادة هيكلة الشركة الوطنية للملاحة البحرية شمال و متوسط (CNAN NORD و CNAN MED)، ترأس يوم الأربعاء وزير النقل منجي عبد الله، اجتماعا لإطارات الوزارة مع الرئيسة المديرة العامة للمجمّع الجزائري للنقل البحري.

وحسب بيان لوزارة النقل، فقد خصّص الاجتماع للإطلاع على العرض المُحَيّن الخاص ببرنامج و مخطط إعادة هيكلة الشركتين.

وقد تضمن هذا العرض “الرؤية المستقبلية وورقة الطريق المنتهجة، لإعادة هيكلة الشركة الوطنية للملاحة البحرية، بناء على معايير عملية تسمح بإعادة بعث نشاط النقل البحري للبضائع، وتحقيق التوازن المالي و الإنطلاق لبلوغ الأهداف المسطرة من طرف السلطات العمومية”.

ودعا الوزير منجي بالمناسبة، إلى “اعتماد نمط تسيير عصري وناجع لهذه الشركات. مع التفكير في مقاربة جديدة ذات أبعاد تنموية، من خلال دعم وتكثيف نشاط أسطولنا البحري وتوسيع رقعة تدخله إلى أقصى الحدود”.

كما أكّد الوزير “ضرورة التكفل بالجانب البشري ودعمه بتكوين عصري يتماشى والتحديات الراهنة و المستقبلية”، يضيف ذات البيان.