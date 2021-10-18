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الجزائر

وزارة النقل: استئناف الرحلات النظامية نحو كندا

الشروق أونلاين
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وزارة النقل: استئناف الرحلات النظامية نحو كندا

أعلنت وزارة النقل، عن استئناف الرحلات النظامية التجارية باتجاه كندا (مونتريال) وتدعيم الرحلات نحو تونس.

بيان وزارة النقل

تطبيقــا لقـرار السيد رئيس الجمهورية، وفي إطار مجهودات الحكومة الهادفة إلى تدعيم البرنامج الحالي لرحلات الخطوط الجوية الجزائرية نحو مختلف الوجهات الدولية، تعلن وزارة النقل عن استئناف الرحلات النظامية التجارية باتجاه كندا (مونتريال) وتدعيم الرحلات نحو تونس، وفق البرنامج الآتي :

1- الجزائر-مونتريال-الجزائر : ثلاثة (03) رحلات في الأسبوع.

2- الجزائر-تونس-الجزائر : رحلتان (02) في الأسبوع، ليصبح عدد الرحلات نحو هذه الوجهة  ثلاثة (03) في الأسبوع.

يبدأ استغلال هذه الرحلات كالتالي:

1- تونس : يوم الأحد 24 أكتوبر 2021

2- كندا : يوم الثلاثاء 26 أكتوبر 2021.

3- ليرتفع عدد الرحلات الدولية الأسبوعية من 44 إلى 49 رحلة.

وفي إطار المعاملة بالمثل، تستفيد شركات الطيران الأجنبية الناشطة بالجزائر من نفس عدد الرحلات التجارية (49)، ليبلغ العدد الإجمالي للرحلات (98) رحلة من و إلى الجزائر أسبوعيا.

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