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الجزائر

وزارة النقل: استئناف نشاط القطارات الليلية عبر هذه الخطوط 

الشروق أونلاين
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وزارة النقل: استئناف نشاط القطارات الليلية عبر هذه الخطوط 

قررت وزارة النقل، عودة نشاط القطارات الليلية ذات المراقد عبر الخطوط المعتادة، تطبيقا لقرار السلطات العليا بخصوص الإستئناف التدريجي لمختلف وسائل النقل.

وأفاد بيان للوزارة، الخميس، انه تطبيقا لقرار السلطات العليا بخصوص الإستئناف التدريجي لمختلف وسائل النقل، تبعا لتحسن الوضع الصحي المتعلق بجائحة كوفيد 19، تعلن وزارة النقل عن عودة نشاط القطارات الليلية ذات المراقد عبر الخطوط المعتادة حسب البرنامج الأتي:

– كمرحلة أولى: تقرت – الجزائر العاصمة و بشار- وهران.

إبتداء من يوم الأحد 21 نوفمبر 2021.

نقل

– كمرحلة ثانية: عنابة – الجزائر العاصمة و تبسة – الجزائر العاصمة.

إبتداء من الأحد 28 نوفمبر 2021.

بالمقابل سيتم وضع حيز التنفيذ هذا البرنامج بالتنسيق مع قطاعي الداخلية والصحة وكذا مصالح الدرك الوطني لضمان طمـأنينة المسافرين وأمنهم وسلامتهم.

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