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الجزائر

وزارة النقل تدرس أسباب ارتفاع حوادث المرور في الجزائر

الشروق أونلاين
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وزارة النقل تدرس أسباب ارتفاع حوادث المرور في الجزائر
أرشيف
وزير النقل

أشرف وزير النقل منجي عبد الله يوم الإثنين، على انطلاق أشغال ورشة عمل لدراسة ظاهرة ارتفاع حوادث المرور في الجزائر.

الورشة ستستمرّ على مدار يومين بمقر الوزارة، وسينشطها إطارات من الوزارة و ممثلين عن مختلف الوزارات المعنية بهذا الملف.

كما سيشارك في مجريات الورشة ممثلون عن قيادة الدرك الوطني، والمديرية العامة للأمن الوطني، والمديرية العامة للحماية المدنية، إلى جانب جمعيات وفاعلين في ميدان السلامة المرورية.

وتأتي هذه المبادرة، تنفيذا لتوجيهات الحكومة المتعلقة بوضع إطار قانوني للتصدي لظاهرة حوادث المرور، من خلال إستراتيجية وطنية للأمن و السلامة عبر الطرقات.

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