وزارة النقل تشرع في تحضير استراتيجية وطنية لتصنيع الحاويات

أشرف وزير النقل منجي عبد الله يوم الأحد، على اجتماع تقني حول صناعة الحاويات الموجّهة للنقل البحري للبضائع، والنقل عن طريق السكك الحديدية والطرقات.

وحسب بيان للوزارة، فإن الاجتماع يهدف إلى “وضع إستراتيجية وطنية لتصنيع الحاويات، بإشراك كل الفاعلين، من أجل التكفّل بالطلب المتزايد عليها”.

وقد تحدث الوزير في خلال الاجتماع عن “البرنامج المسطّر في هذا الصدد، من خلال بلوغ نسبة 25 بالمئة من سوق النقل البحري، والنقل عن طريق السكّة الحديدية وعبر الطرقات”.

كما يتضمن البرنامج “التكفّل بالنقل المنجمي، في إطار إستراتيجية تطوير الصناعة المنجمية بكل من جنوب، وشرق البلاد، وباقي مناطق الوطن”.

وخلص الاجتماع بعد النقاش والاستماع لكل الأطراف المشاركة، إلى جملة من القرارات: