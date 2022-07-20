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اقتصاد

وزارة النقل: خلية يقظة لمتابعة مشاكل اقتناء السفر من وإلى الجزائر

الشروق أونلاين
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وزارة النقل: خلية يقظة لمتابعة مشاكل اقتناء السفر من وإلى الجزائر

وضعت وزارة النقل خلية يقظة ومتابعة للتكفل بالصعوبات المتعلقة باقتناء تذاكر السفر من وإلى الجزائر.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها نشرته على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك أنه في إطار تحسين الخدمة العمومية، والتكفل بالصعوبات الخاصة بإقتناء تذاكر السفر، ومتابعة إنشغالات المواطنين المتعلقة بالسفر من و إلى الجزائر، وضعت حيز الخدمة خلية يقظة ومتابعة على مستوى مصالحها تتولى تسجيل و معالجة تظلمات وشكاوي المواطنين.

وأفادت الوزراة أنه على المواطنين المعنيين، تسجيل شكاويهم عن طريق العنوان الإلكتروني: celluledeveille@mt.gov.dz، كما يمكنهم الإتصال عن طريق الهاتف على الرقم التالي:  23.05.93.42 (213+)

وأوضحت أن البريد الإلكتروني ورقم الهاتف يعمل بصفة منتظمة 24/24 ساعة و على مدار أيام الأسبوع.

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