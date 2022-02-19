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الجزائر

وزارة النقل: مركبات نقل البضائع لها تأثير وخيم على وضعية الطرقات!

الشروق أونلاين
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وزارة النقل: مركبات نقل البضائع لها تأثير وخيم على وضعية الطرقات!

كشفت وزارة النقل، السبت، أن اجتماعا عقد على مستوى مقر وزارة النقل خلُص إلى عدم احترام أحكام قانون المرور المتعلقة بالحمولة من قبل غالبية سائقي مركبات نقل البضائع.

وخلص الاجتماع إلى وجود تأثير سلبي وخيم للحمولة الزائدة على وضعية شبكة الطرقات الوطنية وسلامتها.

وجاءت النقاط التي تطرق إليها الاجتماع في إطار تقييم العملية التحسيسية الرقابية المتعلقة بمدى احترام سائقي مركبات نقل البضائع لأحكام قانون المرور الخاصة بالحمولة وتقيدهم بالوزن المسموح به قانونا.

كما جمع اللقاء مصالح الوزارة مع ممثلي وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، وزارة الأشغال العمومية، وزارة الطاقة والمناجم، قيادة الدرك الوطني، الأمن الوطني والمندوبية الوطنية للأمن في الطرق.

بالمقابل أشارت الملاحظات الميدانية إلى تسجيل بعض السلوكات والتصرفات التي أخلت بحركة المرور وحرية التنقل وأساءت إلى الاقتصاد  الوطني، وإحصاء جملة من الانشغالات الموضوعية المطروحة من طرف المتعاملين الاقتصاديين والناقلين، وكذا عدم احترام أحكام قانون المرور المتعلقة بالحمولة من قبل غالبية سائقي مركبات نقل البضائع.

وأمام هذه الوضعية وبعد هذه العملية التحسيسية الرقابية وتقييمها، يقوم فوج العمل الذي يضم الهيئات والمؤسسات المذكورة آنفا بدراسة النقائص المسجلة والعمل على التكفل بها وذلك لتهيئة الظروف الملائمة لتحقيق النتائج المرجوة منها.

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