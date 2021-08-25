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الجزائر

وزارة النقل: 24 رحلة جديدة أسبوعيا نحو فرنسا

الشروق أونلاين
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وزارة النقل: 24 رحلة جديدة أسبوعيا نحو فرنسا

أعلنت وزارة النقل، الأربعاء عن فتح العديد من الرحلات إلى العديد من الدول خاصة منها الأوروبية على رأسها فتح 24 رحلة جديدة أسبوعيا نحو فرنسا.

وقالت الوزارة انه تقرر برمجة رحلتين نحو تركيا ورحلتين نحو اسبانيا، ورحلة  أسبوعيا نحو روسيا وايطاليا وتونس وألمانيا.

وأوضحت وزارة النقل أن عدد الرحلات سيرفع إلى الضعف من شركات الطيران الأجنبية، على أن يدخل البرنامج الجديد حيز التنفيذ بدءا من السبت المقبل.

برمجة 23 رحلة جوية جديدة أسبوعيا بداية من الخميس

ويبقى من المنتظر أن يتم برمجة 23 رحلة جوية جديدة أسبوعيا بداية من يوم الخميس، وهذا بعد توصيات مجلس الوزراء الأخير.

وكشفت مصادر “للشروق نيوز” أنه سيتم برمجة 23 رحلة جوية جديدة أسبوعيا بداية من يوم غد الخميس.

وأوضح المصدر ذاته أن الرحلات ستكون نحو وجهات جديدة وأخرى لدعم الموجودة.

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