-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
أمطار رعدية عبر 12 ولاية وموجة حر عبر أخرى
الجزائر

وزارة النقل: 3 تدابير لضمان النقل خلال عيد الأضحى

الشروق أونلاين
  • 47
  • 0
وزارة النقل: 3 تدابير لضمان النقل خلال عيد الأضحى
ح.م

أعلنت وزارة النقل عن اتخاذ جملة من التدابير والترتيبات للضمان توفير النقل خلال فترة عيد الأضحى.

وأكدت الوزارة في بيان لها تخصيص برنامج إستثنائي للتكفل الأحسن بتنقل المسافرين عبر الطرقات وهذا قبل، أثناء وبعد فترة هذا العيد، من خلال إتخاذ الترتيبات والتدابير الآتية:

1- تسهيل إستقبال المسافرين على مستوى المحطات البرية مع مراعاة توفير معايير السلامة، الأمن والنظافة على مستوى هذه المنشآت.

2- تدعيم وسائل النقل للإستجابة للطلب المتزايد خلال هذه الفترة، حسب وجهات الخطوط لكل ولاية وضمان المداومة.

3- تنظيم عمليات مراقبة استثنائية خلال هذه الأيام، لمتابعة مدى تنفيذ هذا المخطط مع ضمان النوعية في أداء الخدمة.

ولهذا الغرض، فقد تم على مستوى مديريات النقل للولايات وضع خلايا مراقبة وتفتيش، تسهر على تطبيق الإجراءات المتخذة والتدابير السالفة الذكر بالتنسيق مع السلطات المحلية وشركة إستغلال المحطات البرية للجزائر “سوقرال” خلال الفترة المعنية. يؤكد المصدر ذاته.

مقالات ذات صلة
كورونا في الجزائر: حصيلة جديدة للإصابات

كورونا في الجزائر: حصيلة جديدة للإصابات

تونس: مستشار سعيّد يتبرأ من مسودة الدستور الجديد

تونس: مستشار سعيّد يتبرأ من مسودة الدستور الجديد

لعمامرة يلتقي نظراءه من الدول العربية في بيروت

لعمامرة يلتقي نظراءه من الدول العربية في بيروت

الشروع في توظيف أساتذة المدارس العليا عبر 26 ولاية

الشروع في توظيف أساتذة المدارس العليا عبر 26 ولاية

التعويضات المالية عن التسخير في البكالوريا زهيدة

التعويضات المالية عن التسخير في البكالوريا زهيدة

18 جامعة نموذجية لتكوين المهندسين والمعماريين مجددا

18 جامعة نموذجية لتكوين المهندسين والمعماريين مجددا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد