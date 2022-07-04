وزارة النقل: 3 تدابير لضمان النقل خلال عيد الأضحى

أعلنت وزارة النقل عن اتخاذ جملة من التدابير والترتيبات للضمان توفير النقل خلال فترة عيد الأضحى.

وأكدت الوزارة في بيان لها تخصيص برنامج إستثنائي للتكفل الأحسن بتنقل المسافرين عبر الطرقات وهذا قبل، أثناء وبعد فترة هذا العيد، من خلال إتخاذ الترتيبات والتدابير الآتية:

1- تسهيل إستقبال المسافرين على مستوى المحطات البرية مع مراعاة توفير معايير السلامة، الأمن والنظافة على مستوى هذه المنشآت.

2- تدعيم وسائل النقل للإستجابة للطلب المتزايد خلال هذه الفترة، حسب وجهات الخطوط لكل ولاية وضمان المداومة.

3- تنظيم عمليات مراقبة استثنائية خلال هذه الأيام، لمتابعة مدى تنفيذ هذا المخطط مع ضمان النوعية في أداء الخدمة.

ولهذا الغرض، فقد تم على مستوى مديريات النقل للولايات وضع خلايا مراقبة وتفتيش، تسهر على تطبيق الإجراءات المتخذة والتدابير السالفة الذكر بالتنسيق مع السلطات المحلية وشركة إستغلال المحطات البرية للجزائر “سوقرال” خلال الفترة المعنية. يؤكد المصدر ذاته.