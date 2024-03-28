وزارة حمّاد تُعوّل على الرّياضات الفردية في الأولمبياد

تتطلّع وزارة الشباب والرياضة إلى تحقيق نتائج طيّبة، في الألعاب الأولمبية بِالعاصمة الفرنسية باريس ما بين جويلية وأوت المقبلَين.

وبِهذا الصّدد، قال وزير الشباب والرياضة عبد الرحمان حمّاد في تصريحات لِوكالة الأنباء الجزائرية نشرتها، الخميس: “تضع الجزائر آمالها على بعض الاختصاصات، على غرار الملاكمة خاصة لدى السيّدات و الجمباز إلى جانب ألعاب القوى، و ما علينا إلا أن نبقى مُجنّدين ومُستعدّين، قصد تجسيد هذه الطموحات خلال الأولمبياد”.

ويُشير الوزير حمّاد إلى المُلاكِمة إيمان خليف، وزميلتها في الجمباز كيليا نمور، والعدّاءَين جمال سجاتي وسليمان مولة.

وسبق لِألعاب القوى أن أهدت الجزائر 9 ميداليات أولمبية، بينها 4 ذهبيات. وحصدت الملاكمة 6 ميداليات، بينها ميدالية ذهبية. وهو سرّ تعويل الوصاية على الرّياضات الفردية. عِلما أنه تأهّل 32 رياضيا جزائريا لِأولمبياد باريس، ويُمكن للرّقم أن يرتفع لِكون باب التصفيات لا يزال مفتوحا في بعض المنافسات.